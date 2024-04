Líder de organização criminosa é preso em Ponta Porã

Em uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Civil de Santa Maria/RS e a Força Nacional de Segurança Pública, um homem foragido da justiça desde fevereiro de 2023 foi preso na noite de sexta-feira (13) na cidade de Ponta Porã. O acusado é suspeito de liderar uma organização criminosa que aterrorizava comunidades, expulsando moradores de suas casas para utilizar os imóveis no tráfico de drogas.

As investigações, iniciadas em outubro de 2023 com a Operação Air Mode, apontam que o preso era responsável por enviar 22 encomendas contendo drogas e armas da cidade de Ponta Porã para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizando empresas aéreas como meio de transporte.

O capturado possui um extenso histórico criminal, com mais de vinte registros por crimes como roubo a pedestres, extorsão, arrombamento de residência, homicídio doloso, tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo, associação criminosa e lesão corporal.

