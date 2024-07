Lixões no Brasil, adeus ou mais promessas?

O Brasil ainda enfrenta um sério problema com a destinação inadequada de resíduos sólidos.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (8), Fernando Garayo comentou que dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento revelam que o país possui mais de 1.500 lixões a céu aberto, conhecida como "lixão medieval", e 600 aterros controlados, que, apesar de representarem um avanço, ainda não garantem a total segurança ambiental, pois carecem de impermeabilização do solo e de um sistema adequado para o tratamento do chorume.

