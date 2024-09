Lobo-guará é resgatado pela PMA em Jardim e devolvido à natureza

Nesta terça-feira (24), um lobo-guará foi capturado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em Jardim, após ser avistado no pátio do Hospital Marechal Rondon e posteriormente em um estabelecimento comercial da cidade. A presença do animal, símbolo do Cerrado, chamou a atenção de moradores e funcionários, que acionaram as autoridades.

A PMA solicitou o apoio do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para garantir a captura segura do animal. Utilizando técnicas de sedação, o lobo-guará foi contido sem ferimentos e passou por avaliação de saúde com uma veterinária do Gretap.

Segundo a especialista Paula Helena Santa Rita, que participou da operação, o animal estava em excelente estado, com boas condições clínicas. Após a avaliação, as equipes da PMA, Gretap e Ibama decidiram pela soltura imediata do lobo-guará em uma área de reserva ambiental adequada para sua reintegração.

Paula Helena Santa Rita destacou a eficiência da operação e a importância de ações como essa para a preservação da vida selvagem. "O animal estava em excelentes condições e, junto com a PMA e IBAMA, encontramos uma área adequada para a soltura. Foi uma operação muito bem-sucedida, e o lobo-guará foi liberado com total segurança".

*Com informações da PMA