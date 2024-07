Maior cooperativa da área de saúde em MS é referência nas práticas de ESG

A agenda de sustentabilidade na gestão das cooperativas está cada vez mais presente. Em Mato Grosso do Sul, a Unimed tem sido referência nesse assunto com a implantação de programas voltados às práticas ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa) em diversas áreas.

O diretor-superintendente da Unimed Campo Grande, Sérgio Maciel, disse em entrevista à Rádio CBN Campo Grande como a cooperativa vem desenvolvendo as ações tanto para atender ao público interno, formado por profissionais da saúde e do setor administrativo, quanto ao público externo, que são os beneficiários dos planos de saúde.

Algumas das iniciativas são: o Programa de Saúde Mental, com suporte emocional para os colaboradores, desenvolvendo campanhas internas e indicadores de qualidade de vida, desmistificando a saúde mental; o Projeto City Bike, que disponibiliza bicicletas para os beneficiários no Quiosque do Poeta, no Parque dos Poderes; o Projeto Floresta da Águas, com o plantio de árvores para preservar as margens do Córrego Segredo, em Campo Grande; o Projeto Vaga verde, para carregamento de carros elétricos; a Corrida Unimed Campo Grande, que reúne milhares de atletas e a comunidade em geral para estimular a prática de exercícios; entre outras.

Assista à entrevista realizada nesta quarta-feira (10).