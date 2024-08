Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Em Campo Grande, 3.610 vagas de emprego estão disponíveis nesta quinta-feira (20) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.



Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 2.468 vagas de emprego nesta terça-feira (20) em 162 profissões, ofertados por 211 empresas de Campo Grande. São ofertadas oportunidades de copeiro (45 vagas), fiscal de caixa (20 vagas), magarefe (50 vagas), operador de caixa (262 vagas), repositor de mercadorias (104 vagas), vendedor porta a porta (130 vagas), entre outros.

Também são opções, porém com a abertura para um treinamento na nova função, um universo de 1.468 vagas. Oportunidades urgentes para assistente de prevenção de perdas, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, panfletário, recepcionista atendente, servente de limpeza, trabalhador rural, telefonista, além outras 54 atividades.

Continue Lendo...

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 17 vagas exclusivas, de 12 funções, com recrutamentos para auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, copeiro ou de operador de telemarketing ativo e receptivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações entre em contato na central 4042-0585 (Ramal 5800). A atualização de cadastros, essencial para as candidaturas a vagas de emprego pode ser feita no térreo do prédio onde está instalada a Funsat. Na Rua 14 de Julho 992, Vila Glória.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece 4.893 vagas de emprego em 488 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado nesta terça-feira (20).

Em Campo Grande são 1.793 vagas com oportunidades para auxiliar de linha de produção (42) e de limpeza (102), farmacêutico, mecânico, motorista, vendedor, entre outras.

Para pessoas com deficiência são oferecidas 135 vagas, exclusivas, entre elas para assistente administrativo, operador de caixa. Também são oferecidas duas vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.

Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.