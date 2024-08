Mais de 5 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Em Campo Grande, 3.610 vagas de emprego estão disponíveis nesta sexta-feira (2) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 3.312 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (2), para 172 profissões diferentes, oferecidas por 240 empresas em Campo Grande. Destaque aos recrutamentos para ajudante de motorista (13 vagas); atendente de lojas (12 vagas); auxiliar de pizzaiolo (2 vagas); comprador (1 vaga); copeiro (21 vagas); faturista (1 vaga); funileiro de automóveis (2 vagas); motorista de ônibus rodoviário (3 vagas); padeiro (4 vagas), entre outras.

Continue Lendo...

Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são disponibilizados 2.224 postos de trabalho em 83 atividades, como assistente de mídias sociais (2 vagas); atendente de padaria (80 vagas); estoquista (2 vagas); leiturista (6 vagas); operador de caixa (492 vagas); vendedor interno (31 vagas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas, em 11 profissões cadastradas na Funsat. Entre elas, há cinco para auxiliar administrativo, três para atendente de farmácia (balconista) e duas para auxiliar de limpeza.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece 4.877 vagas de emprego em 525 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado nesta sexta-feira (2).

Em Campo Grande são 1.827 vagas com oportunidades para auxiliar de linha de produção (128) e de limpeza (108), farmacêutico, mecânico, motorista, vendedor, entre outras.

Para pessoas com deficiência são oferecidas 25 vagas, exclusivas, entre elas para assistente administrativo, operador de caixa. Também são oferecidas 13 vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.

Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Funtrab e Consultoria de RH

Nesta sexta-feira (2), uma consultoria de RH (Recursos Humanos) e treinamento da Capital realiza processo seletivo na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. São 49 vagas disponíveis para contratação mais ágil. Confira as funções, número de vagas e detalhes:

Ajudante de motorista(20 vagas) – para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, carga e descarga do caminhão nos clientes com auxílio do motorista, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.412,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição (R$ 650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa, diversos convênios (academias, etc.) e produtividade.

para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, carga e descarga do caminhão nos clientes com auxílio do motorista, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.412,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição (R$ 650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa, diversos convênios (academias, etc.) e produtividade. Motorista de caminhão(10 vagas) - para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, auxiliar na carga e descarga do caminhão de sua responsabilidade, vistoriar e providenciar a manutenção do veículo de sua responsabilidade com o gestor, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Não é exigida nenhuma experiência e ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.755,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição de (R$ 650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa e diversos convênios (academias, etc.).

- para realizar entregas conforme rota determinada pela empresa, auxiliar na carga e descarga do caminhão de sua responsabilidade, vistoriar e providenciar a manutenção do veículo de sua responsabilidade com o gestor, conferir as notas fiscais referente às entregas e demais atividades do cargo. Não é exigida nenhuma experiência e ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.755,00, com direito a vale-transporte; vale-refeição de (R$ 650,00); plano de saúde; plano de carreira; seguro de vida; cesta básica; café da manhã na empresa e diversos convênios (academias, etc.). Motorista de ônibus urbano(15 vagas) - operar ônibus de transporte coletivo, seguindo as rotas e horários estabelecidos, garantir a segurança dos passageiros, cumprindo todas as normas de trânsito e procedimentos, internos da empresa, prestar assistência aos passageiros quando necessário, garantindo um atendimento cordial e profissional. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.749,00, com direito a vale-transporte; café da manhã, participação nos lucros, plano de saúde, vale-alimentação (R$ 250,00), vale gás e plano odontológico.

operar ônibus de transporte coletivo, seguindo as rotas e horários estabelecidos, garantir a segurança dos passageiros, cumprindo todas as normas de trânsito e procedimentos, internos da empresa, prestar assistência aos passageiros quando necessário, garantindo um atendimento cordial e profissional. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.749,00, com direito a vale-transporte; café da manhã, participação nos lucros, plano de saúde, vale-alimentação (R$ 250,00), vale gás e plano odontológico. Vendedor interno(4 vagas) - realizar atendimento ao cliente na forma presencial(por telefone e Whatsapp); realizar vendas internas e externas; fornecer consultoria técnica sobre materiais de construção; atingir e superar metas de vendas auxiliar na organização da loja bem como as demais atividades do ramo. Ter, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira e ensino médio completo. Ter experiência em vendas de materiais de construção; conhecimento técnico sobre materiais de construção; habilidades excepcionais em comunicação e relacionamento interpessoal e capacidade de atingir e superar metas. O salário é de 2 mil reais, mais comissão e premiação sobre vendas, dentre outros incentivos.

Interessados devem comparecer à Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 14h às 16h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.

*Com informações da Comunicação Funtrab