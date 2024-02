Maracaju intensifica ações de combate ao mosquito transmissor no município e nas comunidades rurais

O controle da dengue tem sido intensificado em todo estado após o aumento no número de casos da doença. Em Maracaju, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, 31 casos foram confirmados na semana passada. Em toda janela epidemiológica de 2024, mais de 400 casos foram notificados e no início deste mês um bebê com amis de 40 dias acabou morrendo vítima da dengue no município.

As ações de combate estão sendo realizadas no centro e em todos os bairros, principalmente onde há maior infestação pelo mosquito aedes aegypti. O fumacê também sido uma medida de controle para contribuir na batalha contra o mosquito e a proliferação.

Estas ações ainda se estendem para comunidades rurais e no distrito de Vista Alegre, sentido Maracaju a Ponta Porã, com o objetivo de conscientizar os moradores de limparem os quintais, e denunciarem casos de terremos baldios sem roçada.

Em qualquer um dos sinais da dengue como febre alta, dores pelo corpo, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas é preciso buscar atendimento nas unidades básicas de saúde. Essa tem sido a recomendação da prefeitura de Maracaju. Além do atendimento, as vacinas do primeiro lote de vacinação contra a dengue, estão sendo aplicadas para crianças de 10 e 11 anos, mas a procura tem sido baixa, segundo o Secretário Municipal de pasta, Thiago Caminha.