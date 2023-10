Maracaju realiza audiência pública para apresentação dos investimentos na saúde

Por lei, o município de Maracaju é obrigado a investir 15% de sua arrecadação na área da saúde, mas a atual gestão tem repassado valores para investimentos em mais de 25%, compreendendo recursos públicos aplicados, auditorias, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, a fim de melhorar os atendimentos em saúde local.

Durante a audiência pública realizada com a comunidade, também foram apresentadas a demonstração e a avaliação do cumprimento das Metas Físicas – Financeiras do 2º Quadrimestre do Exercício de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Maracaju ainda injeta dinheiro no hospital Soriano Corrêa da Silva, único hospital para atendimento de baixa e médica complexidade, com repasses em mais de R$ 1 milhão de reais por mês, além do repasse feito pelo SUS e pelo Governo do Estado que ajudam na manutenção da unidade.

Além disso, o Município ampliou a oferta de especialidades médicas para consultas locais, evitando o transtorno de pacientes para outras regiões de referência.