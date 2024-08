Maracaju sedia esta semana importante evento sobre o futuro do sistema de produção Lavoura-Pecuária

Integrar! Este é o nome do evento realizado nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) em Maracaju para discutir o futuro do sistema de produção Lavoura-Pecuária. Alunos de Agronomia da Universidade Esalq/USP, do projeto “Caracterização e Avaliação de Pastagens Intensivas e seu Manejo" (C.A.P.I.M) em parceria com a Fundação MS e o Sindicato Rural de Maracaju promovem dois dias de palestras técnicas e discussões em campo com vários especialistas do setor.

O foco é debater sobre a implantação de sistemas integrados na agricultura do país, incluindo a região de cerrado do Centro-Oeste, técnicas para o sucesso da Integração Lavoura-Pecuária, manejo de pastagens pós-colheita e sobre adubação de cultura consorciada.

São esperadas mais de 300 pessoas, entre produtores rurais, profissionais da área como técnicos, agrônomos, pesquisadores, professores e estudantes. São 330 vagas no total e as inscrições ainda podem ser feitas pelo site oficial do evento.

Entre os palestrantes estão nomes importantes do cenário de Integração como o professor Dr. Moacyr Corsi, da Esalq/USP, que palestra sobre “Implementação de um Sistema Intensivo Pecuário no Sistema de ILP” e o professor Dr. Flávio Portela, também da Esalq/USP, com a palestra sobre o “Uso de coprodutos de milho na nutrição animal”.

Além deles, foram confirmados vários engenheiros agrônomos e especialistas no setor de instituições como Rede ILPF, Agroexata, Embrapa, Fundação MS e outras.

Segundo os organizadores, discutir integração Lavoura-Pecuária é fundamental quando se fala no potencial que esse sistema de produção tem para a agricultura e o meio ambiente. É uma atividade que, atualmente, é capaz de combater a degradação de pastagens no cerrado, proporciona o aumento da qualidade da produção animal e vegetal em um menor espaço e tempo, e, ainda, é uma área pouco estudada, mas com grande potencial para diferentes sistemas.

Programação - A abertura está prevista para às 7h30 desta quarta-feira (14), no Tatersal do Sindicato Rural de Maracaju, com palestras técnicas ao longo de todo dia, fechando a programação às 17h. Já na quinta-feira (15), o evento será realizado em um Dia de Campo na Fazenda Santo Antônio, apenas no período da manhã.