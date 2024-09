Mato Grosso do Sul avança na concessão da Rota da Celulose

O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes e do DNIT, delegou ao estado a gestão de trechos estratégicos das rodovias BR-262 e BR-267. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, permitirá a exploração e melhoria da infraestrutura viária por 30 anos.

A BR-262, que liga Mato Grosso do Sul a São Paulo, terá 328,2 quilômetros sob a responsabilidade do estado, desde a ponte sobre o Rio Paraná até o encontro com a BR-163 em Campo Grande. Já a BR-267, no trecho entre a divisa com São Paulo e Nova Alvorada do Sul, terá 248,1 quilômetros sob a nova gestão.

A concessão da Rota da Celulose, que abrange um total de 870,4 quilômetros de rodovias, tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a logística para o transporte de cargas, especialmente da produção de celulose. O leilão para escolher a concessionária responsável pelas obras está previsto para o dia 12 de dezembro.

O que muda com a concessão? A concessionária será responsável por investir na infraestrutura das rodovias, realizando obras de duplicação, recuperação do pavimento, construção de novas pontes e melhoria da sinalização. Além disso, a empresa ficará responsável pela manutenção das rodovias por 30 anos.

Mesmo com a concessão, a Polícia Rodoviária Federal continuará atuando nas rodovias, sendo responsável pela fiscalização do trânsito e pela segurança dos usuários.

*Com informações da Agesul