Mato Grosso do Sul dá mais um passo para se tornar referência em suinocultura

A suinocultura de Mato Grosso do Sul está prestes a dar um grande passo com a inauguração da primeira central de produção de sêmen suíno do estado, prevista para novembro. A unidade, localizada a 30 km de Campo Grande, na rodovia MS-040, representa um investimento de R$ 50 milhões e terá a capacidade de atender até 120 mil matrizes suínas por ano.

O anúncio foi feito pelo diretor-superintendente da Agroceres PIC, Alexandre Furtado da Rosa, e pelo gerente de produção, Nevton Hector Brun, durante a SIAVS2024 (Salão Internacional de Proteína Animal) em São Paulo. O projeto foi recebido com entusiasmo pelo secretário Jaime Verruck, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, e o gestor de suinocultura, Rômulo Gouveia.

Diretores da Agroceres com a equipe da Semadesc

Segundo Furtado, a decisão de construir a central está alinhada com a expansão da suinocultura no estado e com novas iniciativas governamentais. "O projeto começou com 850 reprodutores e pode crescer conforme a demanda. A obra está em andamento e deve ser concluída na última semana de novembro, com início da produção de sêmen em fevereiro, atingindo uma capacidade superior a um milhão de doses por ano", explicou.

A nova central também se destacará por atender às recentes normativas de bem-estar animal, com os suínos alojados em baias de seis metros quadrados, ao invés de gaiolas, em conformidade com o compromisso com a sustentabilidade.

Além da central, o estado vê avanços na suinocultura com a Aurora ampliando seu abate em São Gabriel do Oeste para 5,5 mil suínos por dia e aumentando suas exportações para mercados exigentes como Japão e Canadá. A Agroceres também planeja expandir suas operações com uma nova granja em Rio Negro para a produção de duas mil fêmeas.

O secretário Jaime Verruck destacou a importância da nova unidade, ressaltando que ela completa o encadeamento produtivo da suinocultura em Mato Grosso do Sul e eleva o estado a um novo patamar no cenário nacional de genética suína. "Este empreendimento é um exemplo claro do trabalho do Governo do Estado para melhorar a ambientação dos negócios e garantir segurança jurídica para investidores", concluiu.

Nos primeiros meses de 2024, Mato Grosso do Sul abateu 652.664 suínos, alcançando o 7º lugar no ranking nacional de abates. As exportações do estado somaram US$ 21 milhões, representando 1,64% do total de exportações brasileiras, posicionando Mato Grosso do Sul como o 6º no comércio exterior do país.

*Com informações do Governo de MS