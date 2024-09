Mato Grosso do Sul inicia a semana com calor intenso e baixa umidade

A semana começa com temperaturas elevadas e tempo seco em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a expectativa é de máximas que podem chegar a 41°C em algumas regiões do estado.

A meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, alerta para os riscos associados a esse calor intenso e baixa umidade do ar, que podem variar entre 8% e 20%. "A população deve redobrar os cuidados, como beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários de pico e umidificar os ambientes", orienta.

Apesar da previsão de uma frente fria para a próxima quarta-feira (4), as chances de chuva são pequenas. "A frente fria deve provocar uma leve queda nas temperaturas, mas não há previsão de chuvas significativas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado", explica a coordenadora do Cemtec.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 14°C e 15°C, e máximas entre 31°C e 39°C para as regiões Sul, Sudeste e Leste do Estado. Nas regiões Pantaneira, Bolsão, Sudoeste e Norte são esperadas mínimas entre 16°C e 25°C, e máximas entre 34°C e 40°C. Na capital, as mínimas podem ser entre 20°C e 24°C e máximas entre 35°C e 37°C.

*Com informações do Governo de MS