Maturidade empresarial garante presença do Lide em MS

Mato Grosso do Sul é o 23º estado a implantar o escritório do Grupo de Líderes Empresariais, o Lide/MS. Presente em vários países e fundado no Brasil há 21 anos, pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, o grupo tem como objetivo fomentar pautas e gerar networking dos gestores no estado.

À frente do grupo em Mato Grosso do Sul, o empresário, Aurélio Rolim Rocha, conhecido como Lelinho, participou do Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (04). Ele falou sobre o ambiente de negócios do estado para o recebimento do Lide.

“O estado está preparado para receber o Lide. A receptividade dos empresários está sendo muito positiva. Conseguimos atingir um nível de maturidade”.

Uma das ações positivas do grupo este ano, segundo o diretor de relações internacionais do Sistema Fiems e diretor de relações institucionais da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), foi a participação do MS Day, em Nova Iorque, no mês de maio.

“Debutamos em Nova Iorque e no Brasil Week. São duas grandes vitrines para a apresentação das potencialidades do estado. O evento reúne grandes empresários e o governo do estado apresentou as possibilidades de parceiros em PPP”.

Entre as atividades para este segundo semestre de 2024, no dia 23 de julho, será realizado o lançamento do Comitê Gestor do Lide/MS. O evento, na Casa da Indústria, contará com a participação de empresários de vários segmentos e também a presença do ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan.

Acompanhe a entrevista completa: