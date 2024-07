Médica destaca alternativas para evitar a retirada do útero

A histerectomia, ou seja, a retirada do útero, é um procedimento cirúrgico que causa preocupação em muitas mulheres. Mas quando essa cirurgia é indicada e quais são as alternativas para evitar a remoção do órgão? Para esclarecer essas dúvidas, a ginecologista e obstetra, Klissia Pires Souza, participou do Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (25).

A principal indicação para a histerectomia são os miomas uterinos, especialmente quando múltiplos e causam sintomas como dor pélvica intensa, cólicas menstruais e sangramentos abundantes. "A menstruação com coágulos não é normal e pode levar à anemia", alerta a médica.

Confira a entrevista na íntegra: