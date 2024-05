MEIs já podem solicitar renegociação de dívidas dentro do Desenrola

Nesta terça-feira (14), o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia, falou sobre a primeira etapa do programa Acredita, com o Desenrola MEI.

Nesta fase, pequenos e médios negócios podem solicitar a renegociação de dívidas com descontos de até 90% dos juros. Garcia falou sobre as principais vantagens da adesão ao programa e a importância da habilitação ao crédito para as próximas etapas do Acredita, a fase de contratação de investimentos. Acompanhe.

