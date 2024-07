Mercado de trabalho busca por mais de 500 motoristas profissionais

A Fundação do Trabalho (Funtrab-MS) abre o mês de julho com a oferta de 4.520 vagas no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul.

Auxiliares de linha de produção estão entre os profissionais mais procurados pelos empregadores. São 391 oportunidades em 17 cidades do Estado, a maioria em Campo Grande (142) e Cassilândia (66).

Chama atenção também a quantidade de vagas para motoristas. Ao todo são 519 ofertas de trabalho distribuídas entre condutores de caminhões, ônibus e carros.

Quase metade das oportunidades são para condutores de carretas em oito municípios (Campo Grande, Dourados, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Maracaju).

Entre os profissionais mais procurados pelas empresas também estão auxiliar de limpeza (165), servente de obras (132), trabalhador rural (122) e operador de caixa (115).

Para pessoas com deficiência são 107 vagas exclusivas, incluindo jardineiro, copeiro, assistente de engenharia, operador de caixa e vendedor interno.



SERVIÇO

A lista completa de vagas pode ser conferida no site Vagas de Emprego em Mato Grosso do Sul, onde também constam os endereços das unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades.

Os interessados devem comparecer nesses locais com carteira de trabalho, RG e CPF.