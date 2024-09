Meteorologista prevê chuva intensa para segunda semana de outubro em MS

Redução na temperatura máxima e baixo volume pluviométrico em Mato Grosso do Sul. Este foi o balanço da chegada da frente fria ao estado na quinta-feira (27). Em geral, os municípios que registraram chuva foram: Ivinhema, Corumbá, Três Lagoas, Nova Andradina, Fátima do Sul, Laguna Carapã e Dourados.

Em Campo Grande, a principal mudança no tempo foi a queda na temperatura máxima. Em menos de 24 horas, foram cerca de 15 graus de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande (27), o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, antecipou a expectativa de chuva para o estado nos próximos dias.

“Nós estamos com os nossos modelos indicando o seguinte, entre os dias 3 e 4 de outubro, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, Sete Quedas, Mundo Novo, Iguatemi, também ali Paranhos, Amambai, até Ponta Porã, um aumento de nuvens, possibilidade de pouca chuva. E depois, a chuva tão esperada entre os dias 7, 8 e 9 de outubro, começando pelo sul do estado, chegando a Campo Grande no dia 8 e avançando pelo restante do estado nos dias 9 e 10. Ou seja, entre 7 e 10, haverá chuva em todas as regiões do estado e chuva mesmo, chuvas de 15, 20, 30 milímetros, infelizmente acompanhadas de rajadas de vento muito forte”.

