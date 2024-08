Ministra dos Povos Indígenas visita área de conflito agrário em MS

A ministra dos Povos Indígenas (MPI), Sônia Guajajara, esteve em Dourados, na terça-feira (06) para acompanhar a situação de tensão entre fazendeiros e indígenas, devido conflito agrário no estado.

Em Mato Grosso do Sul, a ministra participou de encontros, conversou com representantes dos Guarani Kaiowá, no município de Douradina, e se comprometeu em encaminhar soluções para o conflito por meio do diálogo.

Em conversa com a imprensa, ela disse que veio ao estado prestar solidariedade, trazer esperança e apoio aos indígenas acampados. E reafirmou que é necessário destravar o processo de demarcação da área que está parado judicialmente.

Estiveram na comitiva da ministra integrantes do próprio MPI, da Funai e do Ministério dos Direitos Humanos.

Uma das ações anunciadas é o incremento no efetivo da Força Nacional nos próximos dias, na área de conflito, conforme o representante do Ministério dos Direitos Humanos, Igo Martini.

Atualmente há 25 agentes no local. Esse número saltará para 45 militares. O total de viaturas para o patrulhamento da área também vai aumentar de 8, para 13 carros oficiais já a partir desta quarta-feira (07).

No início da semana (05), a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Audrey Gasparini, suspendeu uma decisão liminar da 1ª Vara Federal de Dourados que determinava o despejo dos indígenas da área ocupada desde o mês passado e a consequente reintegração de posse pelos proprietários. No despacho, a desembargadora permitiu que os indígenas permaneçam no local até uma nova decisão judicial.