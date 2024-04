MIS traz "Encontro de Economia Criativa e Música"

Encontro de Economia Criativa e Música será na próxima segunda-feira (29) em Campo Grande. O evento acontecerá no auditório do Museu da Imagem e do Som do Mato Grosso do Sul (MIS) e quer discutir gestão cultural e economia criativa por meio de temas abordados na 9ª edição do Guia Brasileiro de Produção Cultural.

O Encontro terá a presença do músico, escritor e produtor cultural Edson Natale, um dos organizadores desta publicação, que completa 30 anos de existência em 2024. Natale foi gestor do núcleo de música do Itaú Cultural por mais de duas décadas e, na capital sul-mato-grossense, fará o lançamento do livro “A música no Brasil que você toca”.

O músico, compositor e jornalista Rodrigo Teixeira, autor de livros como “Os Pioneiros – A Origem da Música Sertaneja do Mato Grosso do Sul”, também participa do evento.

Com entrada franca, o evento terá capacidade limitada a 60 lugares no auditório. Às 14 horas começa o Encontro com o debate do tema “Economia Criativa e Gestão Cultural”. Mais tarde, às 15h30, será a vez de falar sobre “Histórias da música de Mato Grosso do Sul e outras histórias”. Às 16h30 será lançado o livro “A Música no Brasil que você toca”.

Lançamento

O livro “A Música no Brasil que você toca” traz histórias, causos e acontecimentos da música brasileira, alguns desconhecidos da maioria, outros simplesmente desconsiderados. Independentemente de estilos, o autor recolheu (e acolheu) quinhões da música brasileira e desbastou-os para nos apresentar histórias fascinantes do Brasil através da música ou, se preferir, histórias da música por mão da imensidão do país em que vivemos.

Este livro é resultado dos mais de trinta anos em que Natale percorre o país como músico ou gestor cultural. São histórias baseadas em muita prosa, recortes, pesquisas e memórias que reúnem passagens por todas as regiões do país. Fruto de tantas viagens, é um alinhavo que inclui acontecimentos da música por esse país, tão grande quanto diverso. Um convite para pensar, conhecer e se aprofundar na nossa própria cultura, cuja música é uma das suas principais expressões.

*Com informações do Governo do Estado