Mortes por dengue chegam a 40 em MS

O ano de 2023 está terminando com uma triste estatística na área da saúde que poderia ser evitada, na opinião de cientistas. O número de mortes por dengue é o segundo maior da última década, em Mato Grosso do Sul.



De janeiro até agora a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS) confirmou 40 mortes provocadas pelo agravamento da doença. Outros quatro óbitos estão sob investigação. As cidades de Três Lagoas e Campo Grande lideram o total de pacientes vítimas da dengue, sendo 7 e 6 mortes, respectivamente.

Os municípios da região Sul apresentam maior incidência de dengue na população, sendo Alcinópolis (taxa de incidência = 9.213,1), Antônio João (taxa de incidência = 8.008,2 ) e Juti (taxa de incidência = 6.969,8) no topo do ranking.

Dos 79 municípios do estado, 74 apresentam alta incidência para dengue (acima de 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes), apenas quatro tem média incidência (entre 100 e 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes) - Ribas do Rio Pardo, Terenos, Paranaíba e Tacuru.

O município de Aparecida do Taboado que teve duas mortes registradas no início do ano é o único a registrar baixa incidência para dengue (abaixo de 100 casos para cada grupo de 100 mil habitantes) neste momento, com índice de 75,9.

Os dados constam do último boletim epidemiológico da SES-MS, divulgado nesta semana, e preocupam as autoridades da saúde, principalmente porque se aproxima a temporada de chuva no estado.

Além da necessidade da população cuidar da limpeza e dos depósitos de água em casas e quintais, os profissionais da saúde também passam por novas capacitações para o enfrentamento à dengue. Desde o dia 13 desta mês a SES realiza a web aula 'Oficina de Plano de Contingência das Arboviroses', por meio da Plataforma Telessaúde MS, com a participação de uma representante da Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses, do Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (16), participam da oficina os profissionais representantes da Vigilância em Saúde, Controle de Vetores e Atenção Primária em Saúde das regiões de atuação administradas pelos municípios de Nova Andradina, Naviraí e Ponta Porã.

Amanhã, sexta-feira (17) será a vez das equipes de Três Lagoas e Paranaíba e, na segunda-feira (20), participam todos os representantes da Vigilância Epidemiológica, Controle Vetorial, Atenção Primária e Hospitalar dos 79 municípios do estado.