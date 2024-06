MP deflagra operação para combater fraudes em licitação pública

Na manhã desta terça-feira (11), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), em colaboração com a 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Itaporã, lançou a "Operação Sommelier". A ação está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Douradina, Dourados, Itaporã e Florianópolis.

As investigações mostraram que havia uma fraude em uma licitação pública para contratar uma empresa responsável por organizar um concurso público para a Prefeitura de Douradina. Descobriu-se que servidores públicos e um empresário estavam trabalhando juntos para fraudar a licitação e desviar dinheiro público através de superfaturamento.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados cerca de duzentos mil reais em dinheiro. A operação teve o apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina.

O nome "Operação Sommelier" foi escolhido porque a empresa contratada para realizar o concurso público era uma "fachada" e funcionava em uma loja de vinhos na capital do estado.

*Com informações do MPMS