MS amplia monitoramento eletrônico para combater a violência doméstica

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) anunciou a ampliação do sistema de monitoramento eletrônico, que agora poderá acompanhar até 5.651 pessoas simultaneamente.

Com um investimento de R$ 19.307.040,00, o novo contrato prevê a aquisição de 2.117 novos dispositivos de rastreamento, dos quais 146 serão destinados especificamente ao monitoramento de agressores que estão sujeitos às medidas da Lei Maria da Penha.

Continue Lendo...

A tecnologia permite que a Polícia Penal acompanhe em tempo real a localização das pessoas que utilizam as tornozeleiras eletrônicas. Caso o indivíduo se afaste de áreas restritas ou tente remover o dispositivo, o sistema emite um alerta imediato para as autoridades, permitindo uma resposta rápida e eficiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, as vítimas de violência doméstica contarão com um botão do pânico, que, ao ser acionado, gera um alerta para as autoridades, potencialmente evitando situações de perigo.

A expansão do sistema é financiada por recursos federais e uma contrapartida estadual, com parte do investimento vindo de um projeto apresentado pela Agepen ao Ministério das Mulheres para a aquisição dos 146 equipamentos destinados a vítimas de violência doméstica. Essa colaboração visa melhorar a eficácia das medidas de segurança e fornecer um suporte mais robusto para as vítimas.

*Com informações da Sejusp