MS assume presidência da Codesul e cria Agência de Fomento junto ao BRDE

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) foi criado em 1961 com o objetivo de colaborar com o crescimento da região sul do Brasil e contrapor a concentração econômica no centro do país. Fazem parte do conselho, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que nesta quinta-feira (1) assumiu a presidência do convênio.

A posse do governador Eduardo Riedel foi realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com a presença dos outros governadores integrantes e demais autoridades.

Continue Lendo...

Riedel destacou que o objetivo durante o próximo um ano de mandato como presidente será de contribuir cada vez mais com o desenvolvimento dos estado e preservar o legado de trabalho do conselho, com decisões conjuntas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O objetivo principal é ser guardião dos valores que trouxeram o Codesul até aqui. É o legado que eu recebo, que são os projetos em andamento, com toda a sua história. E claro, nesse período junto com a equipe, sempre compartilhando com os governadores decisões tomadas, olhar para essa região e ver como é que nós podemos contribuir mais, como é que nós podemos nos ajudar", afirmou Riedel.

Quem estava à frente do consórcio desde abril de 2023 era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que aproveitou a agenda em MS para agradecer o apoio do Mato Grosso do Sul durante a catástrofe climática no estado gaúcho e disse estar confiante na posse de Riedel como presidente do conselho.

"Passamos aqui a presidência do Codesul ao novo presidente com uma série de projetos que estão em andamento, que tem absoluta segurança, vão ser levados adiante, com muita competência, conheço o governador, sei da qualidade do seu trabalho, e que se dedica especialmente a questão de enfrentamento a mudanças climáticas, adaptação e resiliência, integração das nossas defesas civis e também cooperação para o desenvolvimento regional a partir de um estudo de integração num projeto de visão estratégica de desenvolvimento até 2040, para qual nós contratamos consultoria técnica com apoio do BRDE, para fazermos um projeto de desenvolvimento integrado da região sul", disse o governador gaúcho.

Entre as primeiras ações de Riedel a frente da Codesul, foi anunciada a criação de uma agência de fomento econômico para o Estado. Mato Grosso do Sul era o único dos quatro estados integrantes da Codesul que ainda não havia participação no BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado junto ao conselho em 1961.

Estudada há praticamente um ano, a criação da agência de fomento vai possibilitar a entrada de Mato Grosso do Sul como sócio do BRDE e, assim, viabilizar a obtenção de recursos. A previsão é que, em seis meses, a agência esteja criada e aprovada para operação pelo Banco Central.

"A agência de fomento é um instrumento para alavancar a economia regional. Então, é muito bom a gente estabelecer uma agência de fomento junto com um banco que tem uma expertise muito grande em gerir recursos e liberar de maneira adequada, vemos uma inadimplência de menos de 0,5%, isso é experiência, expertise em saber dar crédito e o que vai fomentar novos negócios com os critérios definidos pelo BRDE para nós do Mato Grosso do Sul na nossa realidade", destacou Riedel.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também destacou a importância da participação de Mato Grosso do Sul do BRDE, sobretudo, para o desenvolvimento econômico do Estado.

"Essa agência de fomento vai dar condições de alavancar a melhoria de empresas já instaladas, de novas empresas, porque qualquer tipo de negócio que você queira fazer, você precisa de aporte financeiro. Então eu não tenho dúvida de que será mais um fator de crescimento e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul", afirmou Jorginho Melo.

E para o governador do Paraná, Ratinho Júnior, são inúmeras as possibilidades de ações junto ao BRDE e Mato Grosso do Sul pode aproveitar a oportunidade para dar apoio econômico aos municípios e produtores do Estado.

"Hoje é um dia histórico, histórico como foi na década de 60 quando foi criado Condesul junto com o BRDE, porque o Mato Grosso do Sul agora passa, com essa agência do fomento, a ser praticamente um sócio do BRDE e que vai dar uma oportunidade para o Mato Grosso do Sul, que até então não usava esse instrumento de financiamento, para atender o pequeno produtor, atender o médio produtor atender o pequeno comerciante, além de ser possível emprestar dinheiro para os municípios", concluiu Ratinho Júnior.

Clima

Durante a reunião do Codesul foram firmadas novas parcerias entre os quatro estados. Entre elas a criação do Sistema Integrado sobre Mudanças Climáticas, que vai buscar um trabalho conjunto para aprimorar ações e enfrentamentos a eventos climáticos extremos. O objetivo é reunir todos estes protocolos em uma plataforma única, que visa preservar vidas e os biomas dos quatro estados.

Este intercâmbio de informações já começou desde setembro do ano passado e o foco é desenvolver protocolos integrados, assim como criar um “Sistema de Alerta Precoce”. Este projeto será feito em parceria com o Banco Mundial.

Outro passo neste sentido foi a assinatura de um termo de cooperação entre as Defesas Civis dos quatro estados para troca de experiência e intercâmbios em relação as atividades técnicas, operacionais, recursos humanos e financeiros. Nesta parceria terá compartilhamento de dados, pesquisas tecnológicas, exercícios simulados e capacitações.

Planejamento

Pensando no futuro, segue em andamento o “Projeto Visão Regional 2040”, que visa traçar um planejamento estratégico dos estados do Codesul para as próximas décadas. São construídos indicadores e metas que vão nortear os trabalhos em diferentes setores.

O projeto é desenvolvido em sete etapas, em parceria com a Unisinos (Universidade do Vale do Rio do Sinos) e BRDE. Ele vai dispor de uma plataforma com estes dados e indicadores que vão ser atualizados e acompanhados pelos quatro governadores. Depois será elaborada uma proposta concreta para implantar esta visão regional.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS