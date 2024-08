MS lidera iniciativas inovadoras em educação no Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul destacou-se no 1º Encontro Regional do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação (Consed), realizado em Goiânia (GO), onde representantes de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal se reuniram para discutir estratégias e avanços na educação.

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, abriu o evento ressaltando a importância da cooperação entre os estados. “Estamos vivenciando um momento único na nossa região. A colaboração mútua é essencial para superar desafios comuns e fortalecer a educação pública de qualidade. Nosso estado tem investido em iniciativas que modernizam nossas escolas e garantem um ensino inclusivo e acessível para todos”, afirmou.

Helio Daher, Secretário de Educação de Mato Grosso do Sul e vice-presidente do Consed, destacou o encontro como uma oportunidade para promover a integração entre os estados e projetar novos projetos educacionais. “Estamos aqui para unir forças, compartilhar experiências e manter o foco em cada criança, jovem e adulto que dependem da educação pública. Este evento nos inspira a transformar o Centro-Oeste e mostrar ao Brasil o verdadeiro caminho da educação”, disse Daher.

Desde 2022, o Governo de Mato Grosso do Sul tem promovido reformas nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), com um investimento total previsto de R$ 1,2 bilhão. Até o momento, 60% das escolas do Estado oferecem ensino em tempo integral, beneficiando mais de 40 mil estudantes. Além das reformas estruturais, o Estado se destaca pela inovação tecnológica com a InfoviaDigital, que conecta todas as unidades escolares da Rede Estadual, oferecendo recursos educacionais avançados.

A InfoviaDigital é parte de uma Parceria Público-Privada no valor de R$ 887 milhões, destinada a modernizar a infraestrutura de comunicação em todo o Estado. Barbosinha reafirmou o compromisso do Governo em liderar ações positivas na educação, “Nosso objetivo é construir um legado na educação, refletindo nossa visão de um futuro melhor para todos os sul-mato-grossenses”, disse o vice-governador.

O 1º Encontro Regional do Consed, que se estende até sexta-feira (9), está discutindo temas como o Novo Ensino Médio, a ampliação de matrículas em tempo integral e a educação midiática.

*Com informações do Governo de MS