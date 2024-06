MS possui os mesmos mecanismos de países desenvolvidos ao combate a incêndios florestais

Para celebrar o dia Mundial do Meio Ambiente, está sendo realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o 2º Seminário presencial em Mato Grosso do Sul: resiliência da população frente aos incêndios florestais.

O evento, que tem como organizador o Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no Brasil, conta com a participação de especialistas brasileiros e americanos para debater estratégias de combate e prevenção aos incêndios florestais, que impactam significativamente o estado, especialmente o bioma Pantanal.

A principal representante dos EUA no seminário é a Oficial do Serviço Florestal dos Estados Unidos, Brenda Bowen, que possui mais de 25 anos de experiência no combate a incêndios ao redor do globo. Em sua palestra, Brenda destacou que cada incêndio é único, exigindo diferentes métodos de combate.

A Oficial do Serviço Florestal dos Estados Unidos, Brenda Bowen, no seminário

"Cada fogo é diferente. Há diferentes desafios sociais e políticos, também existe a dificuldade na acessibilidade aos focos de incêndio. Também existe o tipo de vegetação que está queimando, as condições de clima naquele momento, tudo isso faz cada incêndio único. E nós temos que identificar esses desafios os melhores métodos para combatê-los", afirmou a palestrante (em tradução).

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Frederico Reis Salas, acompanhou de perto a palestra de Brenda e ressaltou que as práticas adotadas pelo Brasil no combate a incêndios florestais estão alinhadas com as de países de primeiro mundo. "Tudo que ela falou é feito aqui no Brasil com outro nome. Isso demonstra que ambos os países estão caminhando lado a lado e com a mesma metodologia e ideologia de trabalho", afirmou o Coronel Salas.

A palestra de Brenda também abordou a importância da comunicação para prevenir incêndios florestais e proteger vidas, especialmente de ribeirinhos e povos indígenas que vivem em áreas isoladas.

A Tenente-Coronel Tatiane de Oliveira, Diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros destacou os esforços do órgão para otimizar essa comunicação. "Trabalhamos muito com informação pública e nos últimos cinco anos adaptamos nossas estratégias. Vamos às escolas, indústrias e comunidades locais para promover educação ambiental, capacitação em combate a incêndios e preparar as populações para o enfrentamento desses eventos", explicou.

O Presidente do Comitê do Fogo, Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues Congro, enfatizou a importância de eventos como o seminário para o aprimoramento das ações contra os incêndios florestais. "Os incêndios florestais vêm se tornando cada vez mais severos, por isso é crucial que as instituições e a população estejam preparadas para agir de forma eficaz na prevenção e no combate a esses eventos".

O seminário segue com a programação nesta tarde até às 17h30.