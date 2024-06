MS segue com público-alvo restrito para vacinação contra a dengue

Mato Grosso do Sul não vai aderir à nova ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue. A informação foi confirmada pela Secretária de Estado de Saúde (SES). No dia 20 de junho, o Ministério da Saúde publicou a nota técnica, número 118, orientando que estados e municípios ampliassem o público alvo para imunização contra a dengue, de 10 a 14 anos, para 6 a 16 anos. Esta é a segunda vez, desde o início da vacinação contra a dengue, que o Ministério da Saúde orienta a ampliação.

Segundo o ministério, a ampliação busca evitar a perda de doses do imunizante que estão com o vencimento para o final dos meses de junho e julho.

“O Ministério da Saúde reforça que esta é uma estratégia temporária e excepcional, aplicada apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024”.

De acordo com a SES, as vacinas que tinham data de vencimento para 30 de junho, em Mato Grosso do Sul, já foram distribuídas e aplicadas. O lote era composto por 3.790 doses que foram distribuídas aos municípios de Corumbá, Ladário e Chapadão do Sul.

Por este motivo, "o estado não vai ampliar, porque não há doses próximas ao vencimento, conforme prevê a Nota Técnica do Ministério da Saúde", explicou Frederico Moraes, gerente de imunização da SES.

Em Campo Grande, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) o município ainda não foi informado sobre a orientação de ampliação do público-alvo para a vacinação contra a dengue e segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a imunização na Capital segue normalmente para crianças de 10 a 14 anos.

"Continuamos aplicando as doses que o município tem na população de 10 a 14 anos, tanto primeira dose - para quem tem tiver interesse, quanto para quem já tiver que tomar a segunda dose. A gente lembra que o esquema completo para a vacina da dengue é feito em duas doses, a primeira aplicação e após três meses a segunda".