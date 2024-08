MS terá calor de 39ºC nesta quinta-feira

As temperaturas permanecem em elevação, chegando a até 39º C em alguns municípios, e além disso, a quinta-feira (15) deve ser de tempo seco no estado. A informação é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que indica baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 10% e 30%.

Segue o aviso vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicando grande perigo de baixa umidade relativa do ar para alguns municípios, como Coxim, Corumbá e Três Lagoas. Nos dois primeiros municípios os termômetros devem marcar máxima de 39ºC, enquanto em Três Lagoas, a temperatura não deve passar dos 36ºC.

Em Campo Grande o aviso é laranja, indicando perigo de baixa umidade do ar, com oscilação do índice durante o dia, podendo marcar 22%. A máxima na Capital será de 34 graus; em Porto Murtinho, a máxima deve ser de 37ºC e em Dourados deve ficar em 34 °C - o aviso do Inmet também é de perigo de baixa umidade do ar para os dois municípios.

