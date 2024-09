Mulher é presa por matar inquilino a facadas em Campo Grande

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (9) pela Polícia Civil, suspeita de matar a facadas um homem de 43 anos. O crime aconteceu na madrugada de domingo (8) em uma residência no bairro Moreninha III, em Campo Grande.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após investigações que apontaram a autora como principal suspeita. A mulher foi localizada no bairro Jardim Nova Jerusalém e conduzida para a delegacia.

De acordo com as investigações, a vítima era o proprietário do imóvel onde a autora morava como inquilina. Um desentendimento relacionado ao pagamento do aluguel teria motivado a discussão que culminou no crime.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou a vítima já sem vida. Testemunhas relataram que o local era frequentado por usuários de drogas e que a vítima costumava promover encontros para o consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas.

A DHPP continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime. A autora será ouvida e encaminhada para audiência de custódia.

*Com informações da PCMS