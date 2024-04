Mulheres artesãs da aldeia Ofaié recebem seminário sobre empreendedorismo

A aldeia Ofaié, localizada a 12km da cidade de Brasilândia, recebeu a primeira edição do curso Empretec Rural, voltado para o público indígena. No primeiro momento, a capacitação está sendo aplicada, exclusivamente, a um grupo de 32 mulheres artesãs da comunidade, que realiza trabalhos manuais com tecidos

Foram seis dias de um seminário que apresenta e avalia os comportamentos dos grandes empreendedores do mundo. O projeto foi desenvolvido pela União das Nações Unidas (ONU) e adaptado pelo Sebrae MS para os povos indígenas.

Continue Lendo...

O programa é dividido em três fases. A primeira trata do empoderamento feminino, a segunda da parte comportamental e a terceiro trata de vendas.

Segundo Cláudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae, o objetivo é dar uma oportunidade de renda para essas mulheres. “É um trabalho de comportamento para você aprender a vender, para você aprender a valorizar o seu produto”.

Mendonça também afirmou que foi assinado um convênio com o Governo do Estado para levar o projeto para outras aldeias. As próximas edições serão abertas também ao público masculino.