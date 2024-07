Mundo da moda é sonho antigo de empreendedora na Capital

Você já ouviu falar de RenataJorge Brand? A marca, que trabalha com roupas femininas de couro, é reconhecida nacionalmente no mundo da moda e leva o nome da proprietária, Renata Jorge. Antes de seguir seu sonho, Renata já trabalhou como designer de interiores e até como psicóloga. Ela participou do CBN Você Mulher deste sábado (27) e contou sua história.

O gosto pela moda começou logo cedo. Aos 7 anos de idade, Renata já desenhava as próprias roupas. Depois de vagar por outras profissões, ela se encontrou no couro. “Comecei a fazer roupas para mim mesma e as amigas foram gostando. Quando eu vi, já estava profissionalizada no couro. Já estava com a marca”.

Mas esse reencontro com a moda veio tarde demorou um pouco para acontecer. A virada de chave aconteceu aos 53 anos de idade. “A vida começa depois dos 50. E com maturidade, com disciplina, com foco, as coisas foram acontecendo naturalmente”.

Recentemente, foi inaugurada uma loja da RenataJorge Brand no Jardim dos Estados. Renata falou sobre a novidade na entrevista.

