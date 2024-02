Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (23), Silvio Barros comentou como a intensificação dos eventos climáticos extremos, como tempestades, elevação do nível do mar, e incêndios naturais, tem feito com que as seguradoras se recusem a oferecer o serviço em determinadas áreas.

