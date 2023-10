Município oferece cursos de vendas por aplicativo e Copywriting

Estão abertas as inscrições para os cursos de de Copywriting e Vendas no Instagram e Whatsapp, que serão ministrados de 16 a 20 de outubro, na sede da Secretaria da Juventude (Sejuv), localizada na rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar do Condomínio Marrakech.

No curso de Copywriting, os alunos aprenderão como criação de headlines, Estruturas de Copywriting, Técnicas de escrita persuasiva, Escrevendo para diferentes canais: técnicas de escritas para diferentes formatos, Revisão e edição e Dinâmicas.

Já no curso de Vendas no Instagram e Whatsapp, serão abordadas: Análise da concorrência, Negociação de influência online, Identificação do público comprador,Como fechar uma venda pelo WhatsApp e Insta; Gerenciamento das transmissões online entre outras estratégias.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Sejuv. Mais informações: (67)3314-3577 / WhatsApp (67) 9 9287-2008.

Horários:

Vendas no Instagram e Whatsapp

Vespertino: 13h30 às 17h30

Copywriting

Noturno: 18h30 às 21h30

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande