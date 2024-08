Nova rota agiliza acesso a Bonito e promete movimentar Festival de Inverno

A Estrada do 21, na rodovia MS-345, foi oficialmente inaugurada, proporcionando uma nova rota para quem deseja participar do Festival de Inverno de Bonito 2024. Com um investimento superior a R$ 340 milhões, o Governo do Estado pavimentou 100 km do trecho entre Anastácio (BR-419) e Bonito, reduzindo a distância entre Campo Grande e a capital do ecoturismo em 40 km.

A nova rodovia, concluída no primeiro semestre de 2024, não apenas encurta o trajeto, mas também oferece aos motoristas a oportunidade de desfrutar das belezas naturais ao longo do percurso. O caminho passa pelo distrito de Águas de Miranda, conhecido por ser um polo de pescaria esportiva, e inclui 45 passagens inferiores para a fauna local, alinhando-se com os princípios do programa Estrada Viva.

Continue Lendo...

A rodovia MS-345 é uma antiga reivindicação dos moradores locais e do setor de turismo de pesca, beneficiando tanto Bonito quanto Anastácio. Agora, a distância de Campo Grande a Bonito é reduzida para 260 km, ao seguir pela BR-262 até Anastácio, depois pela MS-419 até encontrar a MS-345.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destacou a importância da nova rodovia: “A Estrada do 21 representa um investimento estratégico que terá um grande impacto econômico e turístico. Facilitar o acesso a Bonito é crucial para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida dos moradores. Com uma infraestrutura segura e eficiente, os visitantes terão uma experiência muito mais agradável”.

Festival - O Festival de Inverno de Bonito 2024, que ocorrerá de 21 a 25 de agosto, já se prepara para receber um público estimado em 120 mil pessoas. Com o tema “Da terra viva, nossa arte vibra”, o festival contará com 150 atrações gratuitas, incluindo teatro, arte circense, literatura e uma programação musical diversificada.

Destaque para a presença internacional do artista português Norberto Cruz (Concerto Gaya) no dia 22, além de shows de grandes nomes nacionais como Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

*Com informações da Agesul