Novas promessas do vôlei de praia surgem em Campo Grande

No final de semana, a Praça de Esportes Belmar Fidalgo sediou a 3ª Etapa do XIII Circuito Estadual de Vôlei de Praia, abrangendo as categorias Sub-17 e Sub-19, tanto no feminino quanto no masculino. O evento contou com a participação de noventa duplas representando municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Laguna Caarapã, Coxim, Rio Brilhante, Aral Moreira e Nova Alvorada do Sul.

Sub-17 Feminino - A dupla Danniely Caputo e Késia, representando Três Lagoas, conquistou o título da categoria Sub-17 feminino após uma emocionante final contra Beatriz Sandim e Clara Ventania. A disputa pelo terceiro lugar ficou por conta de Júlia Letícia e Júlia Oliveira, de Aral Moreira, que superaram Ana Paniago e Emanueli, de Campo Grande.

Continue Lendo...

Sub-17 Masculino - Na categoria masculina, a dupla campo-grandense Gabriel Cabreira e Bruno levou a melhor, superando na final seus conterrâneos João Victor e Álvaro. O pódio foi completado por Felipe e Tomas, de São Gabriel do Oeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sub-19 Feminino - Em uma final acirrada, a dupla Melissa e Ana Arce, de Campo Grande, sagrou-se campeã da categoria Sub-19 feminino, derrotando as campeãs do Sub-17. O terceiro lugar ficou com Beatriz Sandim e Clara Ventania.

Sub-19 Masculino - Na categoria masculina, a dupla João Gabriel e Rafael, representando Três Lagoas e Campo Grande, respectivamente, conquistou o título após vencer a final contra Samuel Vezzu e João Álvaro. Guilherme e Renan, ambos de Campo Grande, ficaram com o terceiro lugar.

A próxima etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia está prevista para acontecer entre os dias 27 e 29 de setembro, novamente em Campo Grande. A competição conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e da Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

*Com informações da FVMS