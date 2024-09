Número de denúncias é considerado baixo pela Justiça Eleitoral em MS

Em Mato Grosso do Sul há 7.361 candidaturas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) nestas eleições, sendo a maioria (6.889) de candidatos ao cargo de vereador e 238 ao cargo de prefeito. Mas o total de denúncias sobre infrações e crimes eleitorais é considerado baixo neste ano, quando comparado à eleições anteriores e ao volume de candidaturas.

A avaliação é do juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande. "Está bastante tranquilo. Felizmente, eu acho que é um sinal de que os candidatos estão mais propositivos, estão mais civilizados", disse o magistrado.



Em todo o estado, a Justiça Eleitoral, por meio do Sistema Pardal, registrou até o momento 451 denúncias, sendo Campo Grande o município com o maior numero (95), seguido por Jardim (74) e Nova Andradina (41).

Em relação ao cargo, o de vereador soma o maior número de denúncias (207), seguido por candidato a prefeito (150), partido/coligação/federação (88) e vice-prefeito (6).

Proporcionalmente, o total de denúncias neste ano representa um caso para cada 16 candidatos. Mas nas próximas semanas este número deve aumentar devido à proximidade do pleito, afirmou o juiz.

Em relação às eleições municipais anteriores, de 2020, foram registradas 1.416 denúncias, sendo uma denúncia a cada seis candidatos registrados.

