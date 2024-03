Número de empreendedoras no Brasil inspira novos negócios

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que no Brasil são mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. O número de donas do próprio negócio inspira outras mulheres a também empreenderem, e isso representa independência financeira e até mesmo melhoria da autoestima.

No CBN Você Mulher deste sábado (2), o assunto foi abordado durante entrevista com a gestora do Programa Sebrae Delas em MS, Vânia Bispo Torraca, que falou sobre o trabalho que encoraja e prepara mulheres para cada vez mais conduzirem profissionalmente os negócios com foco e inovação.

A apresentadora Juliana Gambim também conversou com a empresária Patrícia Milene, que falou sobre a trajetória na produção das Bolachas da Avó Ani, e como conseguiu conquistar o mercado.

Confira na íntegra: