O que é fascite plantar?

É uma inflamação na fáscia plantar, um tecido espesso que percorre a parte inferior do pé, do calcanhar aos dedos. As causas mais comuns da fascite plantar incluem:

Sobrecarga ou uso excessivo: atividades que envolvem muitos impactos nos pés, como correr ou ficar em pé por longos períodos podem causar microlesões na fáscia plantar.

Biomecânica inadequada: pé chato, arco do pé muito alto ou um padrão de marcha anormal podem colocar estresse excessivo na fáscia plantar.

Calçados inadequados: usar sapatos que não oferecem suporte adequado ao arco do pé ou amortecimento insuficiente pode contribuir para o desenvolvimento da fascite plantar.

Obesidade: o excesso de peso coloca mais pressão nos pés, especialmente no calcanhar e na fáscia plantar, aumentando o risco de inflamação.

Envelhecimento: com o passar de os anos a fáscia plantar pode perder a sua elasticidade, e tornar-se mais suscetível a lesões e inflamações.

A fascite plantar é melhorada com exercícios físicos, como alongamento da panturrilha, alongamento da fáscia plantar, rolar o pé sobre uma bola, exercícios com toalha, elevação do arco.

Esses exercícios podem ajudar a alongar e fortalecer os músculos e tendões ao redor do pé, aliviando a dor e acelerando a recuperação. Mas se estiver sentindo muito desconforto procure um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios.