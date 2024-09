OAB-MS alerta beneficiários do INSS sobre o 'golpe do processo'

Diante do aumento de denúncias junto aos escritórios de advocacia previdenciária no estado, sobre golpes ou tentativas de golpes contra beneficiários do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -, a OAB/MS lançou uma campanha de conscientização.

Conforme o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da entidade, os maiores alvos dos criminosos são pessoas que têm processos judiciais em andamento envolvendo o INSS. Os bandidos se passam por advogados, clonando imagens dos profissionais ou dos escritórios de advocacia na tentativa de tornar verídicas as mensagens enviadas por Whatsapp para as vítimas.

Continue Lendo...

Acompanhe abaixo a entrevista com o advogado Marcos de Castro, presidente da comissão.