ONG trabalha com zooterapia para TEA e Síndrome de Down

No CBN Festas e Eventos deste sábado (29), Zé Marques conversou com o empresário Eduardo Foz diretamente de sua casa na vila Morumbi, em São Paulo, para mostrar a ONG ZooFoz, que tem como um dos trabalhos, a zooterapia para pessoas com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Eduardo afirma que a casa e sede da ONG é seu sonho. Apaixonado pelo mundo animal, no local há mais de 130 animais de diversas espécies, como cachorros, lobos, aves, rãs, cervos e cavalos.

O trabalho da ZooFoz é falar sobre Educação Ambiental e a conscientização da diversidade biológica, além do projeto de zooterapia. Confira a entrevista completa: