Operação desarticula quadrilha especializada em estelionato e lavagem de dinheiro

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil de Fátima do Sul, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e do laboratório de combate à lavagem de dinheiro, deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação "Pneu Furado". A operação tinha como objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

As investigações iniciaram após um morador de Fátima do Sul ser vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 119 mil. A vítima foi induzida a erro em uma falsa negociação de um lote de pneus.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de Campo Grande. As investigações demonstraram que a quadrilha já havia atuado em outros estados, como São Paulo e Goiás, utilizando o mesmo modus operandi.

Os três investigados foram interrogados e indiciados pelos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

*Com informações da PCMS