Operário conquista o 13° título de campeão estadual de futebol, no domingo

No domingo (21), o Operário Futebol Clube foi para cima do Dourados Atlético Clube (DAC) e ficou com a taça de campeão sul-mato-grossense. Os gols da vitória do Galo começaram a sair ainda no primeiro tempo com Matheus Henrique aos 30 minutos. Aos 39 minutos, foi a vez de Pedro Felipe ampliar para o time de Campo Grande.

Já no segundo tempo, Matheus Freire marcou o terceiro do Operário na partida. Já nos acréscimos, Nonato do Dourados diminuiu a diferença, marcando o único gol do time do interior na partida.

O jogo, que reuniu quase três mil torcedores, foi disputado no Estádio Jacques da Luz, na Capital. A renda contabilizada com a partida, de acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), foi de R$ 51.960,00.

Com o título, o Operário conquistou o direito de representar o Mato Grosso do Sul em competições nacionais de 2025 como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, além da regional Copa Verde. O vice DAC disputa pela primeira vez a Copa do Brasil.