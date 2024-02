Oportunidades tributárias para setor de eventos e construção civil

Nesta quinta-feira (29), o advogado e sócio-fundador do escritório Lima e Pegolo Advogados (LPDAV), Henrique Lima falou - ao Jornal CBN CG - como o fim do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) pode afetar em cheio o setor no país. Lima disse também sobre as oportunidades tributárias para empresários e como se beneficiar.

Durante a conversa, o advogado falou sobre a medida provisória e os impactos na retomada. Lima explicou como os empresários podem recorrer para evitar maiores perdas.

Ele falou ainda sobre o setor da construção civil que aponta para uma retomada de crescimento. Acompanhe a entrevista completa.