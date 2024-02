Os desafios da pecuária em 2024

Em entrevista ao programa CBN Agro deste sábado (24), durante a coluna O Olho do Dono, o gerente de confinamento do Grupo Guarujá, Thiago Duque e o consultor em gerenciamento de risco da StoneX, Gustavo Machado, falaram sobre os os possíveis cenários e desafios para a pecuária em 2024, dando dicas ao produtor sul-mato-grossense com estratégias que podem ser adotadas para a proteção do patrimônio. Eles explicaram como o pecuarista pode utilizar o confinamento, o boitel, em cenário de preços tão variáveis e fazer a conta do boi gordo fechar antes de vender o animal no físico, através de uma operação de mínimo e máximo, uma opção para garantir uma rentabilidade mínima enquanto deixa uma janela de oportunidade para ganhar caso tenha alguma alta no mercado.

Confira mais informações na entrevista completa: