Pantanal Film abre cadastro para profissionais do audiovisual em MS

A Pantanal Film, a Film Commission de Mato Grosso do Sul, acaba de lançar uma plataforma online para cadastramento de profissionais, estudantes e empresas produtoras de audiovisual do estado. A iniciativa visa fomentar a produção audiovisual local e facilitar a conexão entre profissionais e projetos.

Com o novo cadastro, produtores que desejam realizar seus trabalhos em Mato Grosso do Sul terão acesso a um banco de dados completo com profissionais de diversas áreas, como direção, fotografia, som, edição e produção executiva. Além disso, a plataforma também contará com um catálogo de empresas produtoras locais, o que pode impulsionar a economia do setor no estado.

"O objetivo é criar um ecossistema colaborativo que fortaleça a produção audiovisual em Mato Grosso do Sul", afirma Ulisver Silva, membro do Colegiado de Audiovisual de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a criação da plataforma é resultado de uma mobilização da classe audiovisual, que buscava uma ferramenta para conectar profissionais e facilitar a realização de projetos.

A coordenadora da Pantanal Film, Ana Ostapenko, destaca a importância de estreitar laços com instituições como o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), além das secretarias de cultura e turismo dos municípios, para divulgar as potencialidades de Mato Grosso do Sul para produções audiovisuais. "Queremos que Mato Grosso do Sul se torne um destino ainda mais atrativo para produções nacionais e internacionais", afirma.

Profissionais, estudantes e empresas produtoras podem acessar a plataforma da Pantanal Film e preencher o formulário específico para cada categoria. O cadastro é gratuito e simples, e os dados serão utilizados para a criação do banco de dados da Film Commission.

A próxima etapa do projeto é a criação de um catálogo de locações na capital e no interior do estado. A ideia é oferecer um guia completo com informações sobre os mais diversos cenários disponíveis para filmagens, como paisagens naturais, construções históricas e espaços urbanos.

*Com informações de cultura da Fundação de Cultura de MS