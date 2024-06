Paulo Guedes acredita em cenário positivo para a agricultura brasileira

Paulo Guedes, ex-ministro da economia no governo de Jair Bolsonaro, esteve em Campo Grande para participar do Interagro 2024. O tema da palestra do economista foi “As perspectivas da expansão do agronegócio”, no qual o palestrante se mostrou bastante otimista com o setor agrícola do país.

Antes de sua palestra, Paulo Guedes nos falou que a agricultura brasileira vai entrar em um momento extraordinário, pois o país é chave para a segurança alimentar global. Neste contexto, Guedes afirma que o setor vai precisar “derramar” a competitividade do campo na agroindústria nacional. A infraestrutura e logística são fatores de desenvolvimento e trabalho necessário ao país para garantir crescimento e resultado.

