Pavimentação avança em ritmo acelerado na MS-165

A obra de pavimentação da MS-165 entre Coronel Sapucaia e Paranhos segue a todo vapor, com 24 dos 33 km do trecho já finalizados. Isso representa 63% de execução, de acordo com a Agesul.

R$ 81,3 milhões do Governo do Estado e da União estão sendo investidos nesta etapa da obra, que integra a Rota Sul-Fronteira, um importante corredor logístico que liga Mato Grosso do Sul ao Paraguai e ao Chile.

A pavimentação da MS-165 é estratégica para o desenvolvimento da região Sul do Estado, facilitando o escoamento da produção agrícola e pecuária, impulsionando o turismo e gerando emprego e renda.

“É uma reivindicação antiga de toda a comunidade porque é uma rota que vai ligar toda a faixa de fronteira, levando progresso para a região e fazendo conexão com a Rota Bioceânica, que liga Mato Grosso do Sul aos portos do Chile”, detalhou o secretário Helio Peluffo, da Seilog.

*Com informações da Agesul