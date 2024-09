Pecuarista discute desafios do agronegócio e preservação ambiental

A pecuarista Carolina Brazil, de Porto Velho (RO), traz uma reflexão importante, no CBN Agro deste sábado (21), sobre os desafios e as conquistas do agronegócio, com destaque para a preservação ambiental e o crescente protagonismo feminino no setor. Em meio às discussões sobre a sustentabilidade na produção agrícola e pecuária, Carolina compartilha sua experiência de trabalhar sob uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo.

"Hoje, principalmente na Amazônia, o sistema de produção é regido por uma legislação rigorosa. O produtor é obrigado a preservar 80% da área de sua propriedade, podendo utilizar apenas 20% para a produção", explica Carolina. Essa legislação é parte do Código Florestal Brasileiro, que visa equilibrar a produção agropecuária com a conservação da floresta, garantindo que áreas sensíveis, como reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APPs), sejam protegidas.

Continue Lendo...

Segundo Carolina, essa realidade muitas vezes é distorcida, levando à ideia de que o agronegócio não se preocupa com o meio ambiente. "Eu gostaria de agradecer espaços como este, que estão abertos para desmistificar esses assuntos. É importante mostrar que o agro está, sim, comprometido com a preservação ambiental", enfatiza.

Acompanhe o bate-papo completo: