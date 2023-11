Plantio da soja tem atraso de 10% frente aos últimos cinco anos

De acordo com a Pátria Agronegócios, a semeadura da soja em Mato Grosso do Sul atingiu até sexta-feira, dia 17/11, 86,60%, contra 97,30% na mesma data no ano passado.



As chuvas irregulares são o principal motivo do atraso que deve trazer impactos na decisão e cultivo da segunda safra de MS, com a impossibilidade de trabalhar o milho dentro da janela correta é esperada redução da área de plantio.

Em todo o país, o plantio da soja brasileira atingiu 68,93% até o dia 17/11, contra 80,16% em 2022 e 79,66% na média dos últimos 5 anos. Segundo a Pátria, o plantio caminhou de forma limitada ao longo desta semana nas principais regiões produtoras.



"Melhores chuvas são esperadas nos próximos dias no centro-norte do país, o que se confirmado deve acelerar os trabalhos de campo", afirmou em nota. Por enquanto, a semeadura brasileira de soja segue registrando atrasos frente a média das últimas safras.