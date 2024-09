Poema de Osório Duque Estrada virou letra do Hino Nacional no início do século passado

Nesta sexta-feira (06), véspera do feriado da Independência do Brasil - comemorado no dia 7 de setembro, é celebrado o dia da oficialização da letra do Hino Nacional, poema de Joaquim Osório Duque Estrada.

O Jornal CBN Campo Grande conversou, nesta sexta-feira (06), com o historiador associado ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Wellington dos Santos. Durante a conversa, o historiador falou sobre os principais símbolos nacionais: bandeira, hino, armas e o selo. Sobre a letra do hino nacional, o professor contou que o texto foi escrito no começo do século XX.

“O dia 6 de setembro foi escolhido para a oficialização da letra, porque em 1922 estava se comemorando o centenário da Independência, então o presidente emitiu o decreto número 15.671, do dia 6 de setembro, que oficializava a letra de um poema do Joaquim Osório Duque Estrada. Esse poema havia sido escrito em 1909. Ele foi escolhido em 1922 e transformou-se na letra oficial do Hino Nacional Brasileiro. Antigamente, na época do império, existia o hino ali do Dom Pedro I e do Evaristo da Veiga. Mas já no período Republicano foi essa a letra escolhida”.

Sobre fatos marcantes da história do Brasil, o historiador relembrou fatos pouco divulgados, curiosidades e significados dos símbolos nacionais.

Acompanhe a entrevista completa: