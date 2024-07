Policia boliviana encontra pista clandestina na fronteira e apreende 400 kg de cocaína

A Força Especial de Combate ao Crime (Felcn), unidade especializada da Polícia Boliviana, identificou uma pista clandestina para aviões e apreendeu 409 kg de cocaína. O local funcionava perto de uma comunidade, no município de Puerto Quijarro, fronteira com o Brasil. No mercado ilegal no Brasil, esse carregamento é avaliado em mais de R$ 10 milhões.

Durante a operação, homens que estavam perto de avião de pequeno porte tentaram fugir, mas dois deles acabaram presos. Um tem 31 anos, enquanto o outro tem 21 anos. O avião que estava na pista foi apreendido e será periciado.

O policiamento nessa região de fronteira está sendo feita por agentes do Grupo de Inteligência e Operações Especiais (Gioe) Oriente, que é ligado à Felcn.